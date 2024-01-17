Москва, 17 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин решил выйти на ринг ради хайпа, но ему стоит учесть, что бокс наказывает за ошибки. Об этом боксёр Костя Цзю заявил изданию Sport24.

Донат Сорокин/ТАСС Боксёр Костя Цзю

Милохин намерен дебютировать в боксе 16 февраля. На турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае он выступит против тиктокера из Индии Аджмала Хана.

«Дане Милохину 22 года, ну о каких перспективах в профессиональном боксе может идти речь? Это всё для определённого хайпа», — сказал Цзю, комментируя предстоящий поединок.

По словам знаменитого боксёра, идти к профессиональному боксу нужно «с рождения», а таких чудес, как с Милохиным, не бывает. Если блогер собирается единожды выйти на ринг «чисто для понтов», то в бокс ему идти не стоит.

«Если он хочет чисто pay for my hype, то это неправильно. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», — предостерёг Цзю.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года Даня Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами. Тогда же он анонсировал участие в боксёрском поединке, но не назвал имя соперника.

Блогер выступал в отечественном шоу «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, но осенью 2022 года без предупреждения прервал участие в проекте и покинул Россию. В сентябре прошлого года Милохин возвращался в Москву, но улетел в Дубай после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить его в армию.