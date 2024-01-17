Белгород, 17 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность, сообщила 17 января мэрия в Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

Сообщение о ракетной опасности появилось в 2:31 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что российская система противовоздушной обороны отработала над Белгородом и Белгородским районом. Всего было сбито несколько воздушных целей.

Позже в Минобороны заявили, что российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда, и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области.