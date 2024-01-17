Луганск, 17 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом. Об этом рассказал в Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

U.S. Army Europe ВСУ

По словам офицера, особенно много бегущих силовиков ВСУ в районе Макеевки и Невского.

«Думаю, бежать в тыл их заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, снижение боевого потенциала, а также значительные успехи российских бойцов», — пояснил страх ВСУ Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, из-за активных действий ВС РФ в зоне СВО на купянском направлении ВСУ несут большие потери — больницы Харькова переполнены ранеными.

Российские экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении.

По данным Минобороны России на 15 января, ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 200 бойцов, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей, а также две САУ «Гвоздика».