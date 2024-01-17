Москва, 17 января, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Из-за активных действий ВС РФ в зоне СВО на купянском направлении ВСУ несут большие потери — медучреждения Харькова переполнены ранеными. Об этом ТАСС рассказал представитель оперативных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам источника, в госпиталях очень много раненых бойцов ВСУ. Их везут даже в гражданские больницы.

«Зачастую раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», — цитирует издание собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, солдаты группировки «Запад» взяли в плен украинских боевиков во время штурма их позиций на купянском направлении. Противник сдал позиции без сопротивления, хотя каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы.

ВСУ потеряли на купянском направлении за 15 января до 160 человек.

За неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении. Об этом сообщил 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.