Наступивший 693-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что 17 января около 02:40 местного времени (совпадает в московским) ВСУ применили не только дроны самолётного типа, но и ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». В общей сложности уничтожены были семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата, уточнили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

О том, что над Белгородом и Белгородским районом снова работала российская система ПВО, сбив несколько воздушных целей, ранее известил в Telegram-канале 17 января губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в районе повреждено остекление нескольких жилых домов и что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.