Москва, 17 января, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Российские экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Су 25

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Лётчики после применения авиационных средств поражения выполнили противоракетный манёвр и выпустили тепловые ловушки. После выполнения задания экипажи вернулись на аэродром вылета.

Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели успешно поражены. Полет прошёл в штатном формате, отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, экипаж российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» уничтожил командный пункт ВСУ на направлении Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике. Ранее позицию противника обнаружила разведка.

В Минобороны РФ 16 января сообщили, что российские военнослужащие на донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 280 военных, а также танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-20.