Варшава, 17 января, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Польские военные предприятия многократно увеличили производство оружия из-за возможной эскалации конфликта на Украине, заявил обозреватель газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам автора, ещё до украинского конфликта инвестиции и технологическое ускорение достижения планов по выпуску стрелкового оружия могли бы показаться фантастическими. Сейчас завод Łucznik намерен довести годовой объём выпуска до 100 тысяч единиц.

Поставщиком боевых машин пехоты и бронеавтомобилей станет завод «Сталёва Воля».

Производство новейшего многоцелевого бронированного автомобиля высокой мобильности Waran начали на автозаводе Autosan.

Расположенный в Быдгощи завод Nitro-Chem нарастил производство тротила до максимальных показателей, отметил журналист.

Кроме того, в приморских регионах Польши планируется строительство трёх лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения серии Miecznik, добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Польше первой среди всех американских союзников разрешили производить элементы новейшей радарной системы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Получение доступа к американским технологиям позволит варшавской компании улучшить свои разработки и производство радиолокационного оборудования и систем вооружения, важным элементом которых являются радиолокационные датчики, написали в статье Rzeczpospolita.

В США признали, что украинские войска были вынуждены отказаться от польских танков Т-72 из-за мощи российской армии. ВСУ попытались захватить позиции российских военных с помощью танков, но это оказалось невозможным, написал американский журнал The Atlantic.