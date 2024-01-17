На телевидении Украины показали обновленную карту России с Крымом
Украинский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крым
Киев, 17 января, 2024, 06:11 — ИА Регнум. В прямом эфире украинского депутатского телеканала «Рада» в ходе телемарафона ведущие показали карту России, которая включала Крымский полуостров. Об этом написали местные СМИ.
Телеканал показывал репортаж о том, что в России из-за непогоды якобы происходят коммунальные аварии. И в этот момент на экране появилась карта с очертаниями полуострова в государственных границах России.
После инцидента в соцсетях пользователи написали, что «Рада» ограничила возможность перематывать эфир назад.
Как сообщало ИА Регнум, киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил о резкой смене политики начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова. Эксперт отметил, что Буданов больше не говорит о захвате Крыма.
По его словам, таким образом общественность готовят к заморозке украинского конфликта, объясняя при этом, что Украина может не выдержать длительного противостояния из-за масштабного превосходства России.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в попытках удержать власть поддержал миф о возможности захвата российских территорий и пообещал наступление на Крым в 2024 году, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Республика Крым вошла в состав РФ в 2014 году в результате референдума, прошедшего 16 марта. На нём вхождение в состав России поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Межгосударственный договор о воссоединении подписали 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.