Киев, 17 января, 2024, 06:11 — ИА Регнум. В прямом эфире украинского депутатского телеканала «Рада» в ходе телемарафона ведущие показали карту России, которая включала Крымский полуостров. Об этом написали местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Телеканал показывал репортаж о том, что в России из-за непогоды якобы происходят коммунальные аварии. И в этот момент на экране появилась карта с очертаниями полуострова в государственных границах России.

После инцидента в соцсетях пользователи написали, что «Рада» ограничила возможность перематывать эфир назад.

Как сообщало ИА Регнум, киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил о резкой смене политики начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова. Эксперт отметил, что Буданов больше не говорит о захвате Крыма.

По его словам, таким образом общественность готовят к заморозке украинского конфликта, объясняя при этом, что Украина может не выдержать длительного противостояния из-за масштабного превосходства России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в попытках удержать власть поддержал миф о возможности захвата российских территорий и пообещал наступление на Крым в 2024 году, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Республика Крым вошла в состав РФ в 2014 году в результате референдума, прошедшего 16 марта. На нём вхождение в состав России поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Межгосударственный договор о воссоединении подписали 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.