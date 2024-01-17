Москва, 17 января, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Участник скандальной «голой вечеринки» 25-летний Vacío (Николай Васильев) бросил 31-летнему певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) вызов с предложением ему пройти срочную службу в армии. Об этом «Газете.Ru» сказал адвокат рэпера Роман Попов.

Василий Иванов ИА REGNUM Шаман

«Vacío бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Предлагает на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах. Такой же гражданин, как Vacío, пусть SHAMAN послужит», — передал Попов призыв подзащитного.

Представитель Шамана Антон Коробков-Землянский ответил, что певец в настоящий момент находится на гастролях в Волгограде и сделал ремарку — «хорошо, что он бросил перчатку, а не носок».

Как сообщало ИА Регнум, Vacio после отбывания наказания в виде 10 суток встал на воинский учёт и прошёл медицинскую комиссию.

Брат рэпера Яков заявил, что армия точно кардинально повлияет на жизнь Николая. По словам брата, служба может сломать рэпера, но может и положительно повлиять на характер и ценности парня.

22 декабря суд признал Vacio виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.

20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку.