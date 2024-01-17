Вашингтон, 17 января, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Американский Сенат во избежание шатдауна согласился поставить на голосование законопроект о продлении до марта срока действия промежуточного бюджета.

Lawrence Jackson Сенат США

В ходе прямой трансляции заседания прекращение обсуждения инициативы и переход к голосованию поддержали 65 сенаторов, это на пять голосов больше необходимого количества.

Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства США истекают 19 января и 2 февраля. В случае одобрения новой инициативы их продлят до 1 и 8 марта. Таким образом, у законодателей появится дополнительное время для завершения работы над годовым бюджетом.

Как сообщало ИА Регнум, в США 19 января истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, а остальных отправят в вынужденный отпуск.

Чтобы избежать шатдауна, лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе нужно окончательно утвердить федеральный бюджет.

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,59 трлн, из них 886 млрд выделены на оборону. В бюджет также заложена помощь ВСУ в размере 800 млн долларов, в том числе 300 млн долларов в рамках «инициативы содействия безопасности». Годом ранее объём военных расходов США составлял на 3% (на $28 млрд) меньше.