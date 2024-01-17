Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 05:10 — ИА Регнум. США и их союзники способны повлиять на формирование нового миропорядка, заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

The White House Джейк Салливан

«Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок», — отметил он.

По словам Салливана, мировой порядок находится в постоянном развитии с момента окончания Второй мировой войны. США и союзники располагают возможностями преодолеть глобальные вызовы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил о невозможности миропорядка, основанного на правилах, так как они меняются каждый день в зависимости от политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит.

По словам Путина, повлиять на это можно. Изменить ситуацию способны общие усилия мировых государств, которые хотят жить не по «неписанным правилам», а по правилам основополагающих документов, к которым относится Устав ООН. Именно формированию справедливого миропорядка будет посвящена работа РФ в качестве председателя объединения БРИКС в 2024 году, подчеркнул российский лидер.