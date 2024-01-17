Москва, 17 января, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Государственности Украине грозит серьёзный, невосполнимый в будущем удар, за который ответственность будет нести элита киевского режима. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований регионов 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер в очередной раз подчеркнул, то продвигаемая «формула мира Зеленского» никоим образом неприемлема и «запретительная» для переговоров с Россией.

«Не хотят — не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас имеет место быть, а сейчас очевидно: не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый очень серьёзный удар», — пояснил Владимир Путин.

Президент добавил, что политики Киева продолжают демонтировать свою несамостоятельность.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в провале ВСУ украинских политиков. По его словам, контрнаступление оказалось неудачным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедший форум в Давосе. Дипломат сделала вывод, что понимание в мире того, что на Украине нельзя добиться урегулирования конфликта без России, растёт, а встречи в «копенгагенском формате» бессмысленны и вредны.