Вашингтон, 17 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что голосование на предстоящих мартовских выборах президента России пройдёт в США 17 марта. Россияне смогут исполнить свой конституционный долг на трёх избирательных участках.

Минобороны России Анатолий Антонов

По словам Антонова, которого цитируют «Известия», планируется открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Избирателей-соотечественников, проживающих в США, приглашают на участки 17 марта.

«Действуем в строгом соответствии с положениями отечественного законодательства, соблюдаем законы страны пребывания. Находимся в постоянном контакте с ЦИК РФ, комиссией МИД по организации выборов», — добавил дипломат.

Освещать работу на избирательных участках будут журналисты аккредитованных в Америке российских СМИ, уточнил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.

Страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России, говорится в сообщении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

США хватаются за малейшую возможность, пытаясь раскачать ситуацию в России перед выборами президента. Об этом 11 января заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.