Москва, 17 января, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал к конструктивному восприятию критики в ответ на одну из реплик с прошедшей в декабре 2023 года прямой линии, автор которой заявил о нежелании голосовать за российского лидера. Об этом Путин рассказал 16 января на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть ещё на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано «не буду за вас голосовать». Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешённых проблем у нас гораздо больше, чем решённых», — сказал президент РФ.

Чем больше проблем решается, тем больше возможностей у людей появляется, потому что возникают другие потребности, добавил Путин.

Несмотря на снижение количества людей, живущих за чертой бедности, их всё ещё много. Растёт реальная заработная плата и располагаемые доходы населения, но скромно живущих граждан очень много, особенно семей с детьми, подчеркнул российский лидер.

Нельзя воспринимать болезненно критику в свой адрес, на это нужно реагировать как на руководство к действию. Людей нужно благодарить за то, что они обращают внимание на нерешённые вопросы, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, также на на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ президент Владимир Путин отметил, что укрепление и преображение России начинается с искреннего желания обеспечить развитие и процветание своему городу или посёлку. Любовь к малой родине — это очень личное и тёплое чувство, обладающее вместе с тем громадной созидательной силой, сказал глава государства.

В конце декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что в России ожидается исторический минимум уровня бедности по итогам 2023 года. Для людей слова о подобных показателях — «пустой звук», эту цифру нужно сводить к минимуму, а лучше — к нулю, призвал президент.