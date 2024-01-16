Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился 16 января с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

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По словам главы МИД Ирана, США думают, что могут как угодно управлять ситуацией в палестино-израильском конфликте, однако на войне может всё сложиться иначе.

Кризис уже распространяется из Палестины по региону, подчеркнул Абдоллахиан. В связи с этим со стороны исламских стран, в том числе Ирана и Пакистана, необходимо прилагать больше усилий для прекращения войны, подчеркнул иранский глава МИД.

Также в заявлении ведомства говорится, что между Тегераном и Исламабадом следует установить прямое авиасообщение в целях упрощения связей между народами, а также укрепления сотрудничества между бизнесменами Ирана и Пакистана.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января стало известно о нанесении Ираном удара баллистическими ракетами и беспилотниками по штаб-квартире террористов в Пакистане. Агентство Press TV подчеркнуло, что это был первый ракетный удар иранских вооружённых сил по территории Пакистана.

В пакистанском МИД пригрозили Ирану серьёзными последствиями после ракетного удара. В дипмиссии заявили, что решительно осуждают неспровоцированное нарушение воздушного пространства Пакистана со стороны Ирана и удар, в результате которого погибли двое детей, ещё три ребёнка были ранены.