Париж, 17 января, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Отставной французский генерал ВВС Патрик Дютартр признал, что и Европа, и НАТО «прозевали противовоздушную оборону», поэтому им нечем помочь Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.

Mil.ru ПВО

По словам бывшего военного, Европе не хватает зенитных ракет, которые необходимы Киеву. Дютартр не отрицает, что со стороны российской армии было много атак с использованием ракет и дронов, которые нужно перехватывать с помощью ПВО.

«Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО», — сказал эксперт.

Он пояснил, что Европа не уделяла особого внимания своей ПВО из-за долгого мира. И теперь, по словам офицера, ракет класса «земля — воздух» недостаточно, и не только на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия уступает российским войскам по оснащению ночными дронами, признал в интервью YouTube-каналу Newsroom бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

ВСУ далеко до уровня технического оснащения российской армии. Украине немедленно надо что-то делать для исправления этой ситуации, потребовал бывший чиновник.

В американском издании Newsweek оценили российские беспилотники «Куб». Представленная ещё в 2019 году первоначальная версия дрона уже обладала потрясающими функциями, отметили авторы публикации. Модернизированные образцы с усиленной боеголовкой превратили его в грозный ночной кошмар для ВСУ, указали в издании.