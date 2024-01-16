Лондон, 17 января, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Расследованием информации о неизвестном беспилотнике, который заметили к юго-востоку от побережья Йемена, занимаются британские власти, проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

Leigh Miller Беспилотник

Отмечается, что неизвестный беспилотник был замечен примерно в 150 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр. Судам рекомендовали проплывать с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января военно-морской флот Великобритании заявил о новом нападении на судно у берегов Йемена. Инцидент произошёл примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф. Нападению подвергся сухогруз Zogarafia под флагом Мальты. Компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, уточнила, что судно после попадания ракеты получило небольшие повреждения.

В ночь на 12 января США совместно с союзниками в лице Великобритании, Канады, Нидерландов, Австралии и Бахрейна нанесли множественные удары по позициям хуситов в Йемене. Согласно данным Пентагона, около 60 целей на территории Йемена были поражены с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон поддержит США в случае решения Вашингтона нанести очередные удары по позициям хуситов в Йемене.