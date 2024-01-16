Багдад, 17 января, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Иракские власти 16 января написали жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по иракскому Курдистану. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД Ирака.

Zirguezi Эрбиль

«Ирак подал жалобу в СБ ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу», — цитирует издание.

Отмечается, что дипломаты подали жалобу в двух экземплярах: генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН через постоянное представительство республики Ирак в Нью-Йорке.

Основным посылом заявления стало, что «агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа».

Как сообщало ИА Регнум, при атаках Корпуса стражей исламской революции на объекты в иракском Эрбиле погибли четыре местных жителя.

Серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

КСИР Ирана выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.

Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.