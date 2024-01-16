Киев, 17 января, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Украинская армия уступает российским войскам по оснащению ночными дронами, признал в интервью YouTube-каналу Newsroom бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

По его словам, в России уже массово выпускаются дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет россиянам довольно эффективно охотиться на украинских военнослужащих и технику ВСУ даже в тёмное время суток.

На Украине при этом вынуждены производить беспилотники «чуть ли не в гаражах и на дому», для ВСУ дроны с инфракрасным наведением остаются экзотикой, сказал Тука.

ВСУ далеко до уровня технического оснащения российской армии. Украине немедленно надо что-то делать для исправления этой ситуации, потребовал бывший чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, в американском издании Newsweek оценили российские беспилотники «Куб». Представленная ещё в 2019 году первоначальная версия дрона уже обладала потрясающими функциями, отметили авторы публикации. Модернизированные образцы с усиленной боеголовкой превратили его в грозный ночной кошмар для ВСУ, указали в издании.

В декабре 2023 года в зоне специальной военной операции на Украине успешно протестировали первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло». Ночной беспилотник оснащён высокочувствительной ночной камерой. Разработчик утверждает, что новинка позволит российским военным эффективно наносить удары по целям в тёмное время суток, когда это нельзя делать обычными коптерами. Ночная версия «Гастелло» может летать на дальности до семи километров без ретранслятора и способна нести боевую нагрузку массой до трёх килограммов.