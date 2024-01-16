Москва, 17 января, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы 16 января зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в клубе 21 декабря. Соответчиком по иску заявлен оператор МТС, указано в картотеке дел суда.

Цитата из трейлера сериала «Монастырь» Анастасия Ивлеева

Иск подписали 29 человек, в числе которых и продюсер серила «Бригада» Александр Иншаков.

Как сообщало ИА Регнум, участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку.

Ивлеева не признала вину в организации скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Об этом 11 января говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы.

По мнению адвоката Ивлеевой, ответственность за организацию и проведение скандальной вечеринки должна понести компания, которая заключила соответствующий договор с его подзащитной.

Хамовнический суд Москвы вернул коллективный иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой заявителям. Суд вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску, поскольку Ивлеева не проживает на территории района Хамовники.