Москва, 17 января, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Представители власти на муниципальном уровне наиболее близки к простым гражданам, им хорошо знакомы потребности общества. Поэтому при возникновении проблемных ситуаций все шишки валятся на муниципальных служащих. В связи с этим принципиально важно внимание президента России Владимира Путина к муниципальному уровню власти, отметила в разговоре с газетой «Взгляд» политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова.

ИА REGNUM Россия

Эксперт подтвердила, как работающий в регионах специалист, что практически в каждом населённом пункте жители могут назвать объекты, которые были приведены в порядок и благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Этот проект также очень важен и для улучшения социального самочувствия граждан, считает Фёдорова.

«Президент совершенно справедливо говорит, что именно на этом уровне люди во власти наиболее близки к простым гражданам, никакой дистанции между муниципальной властью и обычным человеком нет. Эти люди очень много делают, хорошо понимают задачи и потребности общества. И именно на муниципалов валятся все шишки в ситуации, когда что-то пошло не так, потому что до них проще всего дотянуться», — сказала политолог.

По её словам, при появлении в небольших городах благоустроенных парков, набережных и других объектов, не уступающих региональной столице, люди наполняются самыми тёплыми чувствами.

Фёдорова отметила важность для самооценки и мотивации показать муниципальным служащим, что их ценят, слышат их представления о государственной политике, подключают к разработке стратегических программ. Это также знак уважения к таким людям, от этого выигрывает качество управления в стране в целом, поскольку на местах прекрасно владеют реальной информацией.

Эксперт призвала сглаживать разрыв между крупными городами и небольшими населёнными пунктами. Иногда жители по-разному видят те или иные проблемы. У граждан возникают вопросы о равенстве возможностей, справедливости, поэтому для социальной стабильности в целом необходимо больше благоустраивать малые города и населённые пункты, заключила Фёдорова.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошёл первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Мероприятие было организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению президента РФ Владимира Путина. Участие в нём приняли более 7500 глав муниципальных образований, эксперты и представители общественных организаций.

Владимир Путин 16 января заявил о необходимости масштабировать успешные практики, реализующиеся на муниципальном уровне. Важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать, сказал президент РФ на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны. Путин призвал слышать голос представителей местного самоуправления при принятии решений.