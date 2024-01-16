Москва, 17 января, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов политолог Александр Асафов, комментируя прошедшие премии «Служение» и мероприятие «Малая родина — сила России» с участием президента РФ Владимира Путина, отметил, что важным является то, что появилась площадка, где можно общаться и видеть людей, которые ежедневно меняют жизнь малых городов и сельских поселений к лучшему.

Kremlin.ru Владимир Путин

Асафов подчеркнул и важность деятельности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

«Возможности по обмену опытом, практиками и совместной работе на уровне муниципалитетов — это очень большое достижение. Всё это стало возможным после того, как стали обращать больше внимания на муниципальные органы власти», — цитирует общественника «Газета.Ru».

Политолог напомнил, что в 2020 году с поправками в Конституцию РФ было внесено понятие «единой системы публичной власти». Александр Асафов добавил, что Владимир Путин оказывает этому направлению приоритетное внимание, встречаясь с лучшими представителями местного самоуправления.

«Сам факт проведения форума говорит о своевременности такого решения, потому что люди нуждаются в обмене опытом», — сказал политолог.

Премия «Служение», по мнению Асафова, показала, что в России есть отличные практики, которые могут быть применены на всю страну по всем направлениям. У представителей МСУ есть возможность встретиться между собой, обменяться опытом, идеями.

«Лучшие были оценены премией и встретились с президентом. Служение красной нитью проходит через всю работу МСУ, и кажется, что существует в политике единая система публичной власти», — пояснил Асафов, акцентировав, что внимание президента демонстрирует, что сведения о положении в российских регионах формируются непосредственно от людей, поэтому то, что эти люди на своих рабочих местах делают, это и есть служение.

Помимо этого, Асафов отметил и работу проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором с каждым годом участвуют всё больше людей, стараясь изменить среду обитания и то, что происходит вокруг них.

«Более 40 млн человек удалось вовлечь в обсуждение будущего развития территории. Именно такие приоритеты показывают, как работает единая система публичной власти. Народ принимает непосредственное участие в решениях властей по благоустройству и преобразованию окружающего пространства каждого из нас», — резюмировал первый зампредседателя комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на площадке Международной выставки «Россия» на ВДНХ прошёл первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Он был организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению Владимира Путина. Участие в нём приняли более 7500 глав муниципальных образований, а также эксперты и представители общественных организаций.

Порядка 3 млн голосов было отдано за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». Отмечалось, что голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям России после регистрации на сайте.

Было получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов России, ещё 433 заявки было подано в специальной номинации.

Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкирии Ильнаре Сафиной премию «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества».

Сафина — многодетная мать. Её супруг выполняет задачи в зоне СВО, куда он отправился добровольцем. Она много лет работала воспитателем в детском саду, но после отъезда мужа стала замещать его на посту главы сельского поселения, жители четырёх деревень с доверием относятся к их семье.