Вашингтон, 17 января, 2024, 00:55 — ИА Регнум. В Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) чиновники и бизнесмены призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, написала 16 января газета The New York Times.

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

В статье говорится, что тема украинского конфликта была заметна на мероприятии, но она не стала доминирующей. При этом предприниматели выразили поддержку Киеву и обеспокоенность потерей Украины финансовой помощи.

«Чиновники и бизнесмены также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении боевых действий», — отметили авторы материала.

ВЭФ ежегодно организует встречи, где обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. Россия в 2024 году не получила от организаторов мероприятия приглашение на заседание.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в Давосе прошла встреча стран по так называемой формуле мира, которую ранее выдвинул Киев. В мероприятии приняли участие 83 делегации. Швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассиса заявил о том, что Россия должна быть включена в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку другой альтернативы нет.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что своими заявлениями Швейцария лишь признала то, что невозможно не признать. СМИ на Западе подали это высказывание Кассиса как сенсацию, и в западных странах сейчас всех удивляют очевидные вещи. По мнению Пушкова, такая реакция связана с тем, что Западом поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса, так как США и их союзники занимаются только имитацией поисков решения. Отсутствие России на переговорах приведёт только к тому, что каких-либо результатов достичь не удастся, теперь это поняли уже в Швейцарии. В конечном счёте очевидное придётся признать ведущим западным странам, заключил сенатор.

Так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.