Исламабад, 17 января, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Нанесенный ВС Ирана удар по Пакистану — это нарушение воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьёзные последствия. Об этом говорится в заявлении пакистанского МИД.

(сс) Hidayatullah Abro Исламабад

В дипмиссии заявили, что решительно осуждают неспровоцированное нарушение воздушного пространства Пакистана со стороны Ирана и удара, в результате которого погибли дети.

«Двое ни в чем не повинных детей погибли, ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьёзные последствия», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД, чтобы передать «решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана».

«Ответственность за последствия будет полностью лежать на Иране», — заключили пакистанские дипломаты.

Как передавало ИА Регнум, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана, сообщило 16 января агентство Press TV.

В КСИР 16 января заявили, что выпустили 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные, по их данным, запустили по позициям террористических группировок в других районах Сирии. Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.