Доха, 16 января, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы в секторе Газа взамен на передачу необходимых лекарств заложникам, удерживаемым в анклаве. Соответствующее заявление 16 января распространило министерство иностранных дел Катара.

МЧС России/ТАСС

Отмечается, что договорённость достигнута при посредничестве Катара в сотрудничестве с Францией.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари добавил, что медикаменты и гуманитарную помощь отправят 17 января на двух самолётах ВВС Катара в египетский город Эль-Ариш, затем помощь перенаправят в сектор Газа.

Врачи в секторе Газа неоднократно жаловались, что вся поступающая для палестинцев гуманитарная и медицинская помощь по приказу Израиля направляется только на юг анклава, несмотря на тяжёлые бои на севере. Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан напомнил о требовании Израиля передать медикаменты заложникам. По его словам, их смогут лечить только из поступающих палестинцам запасов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января издание Times of Israel опубликовало заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по словам которого взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из условий завершения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС. По его словам, израильские военные рассматривают несколько способов добиться поставленной задачи.

В Тель-Авиве 13 января прошёл многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС. Акция продлилась 24 часа. Собравшиеся требовали сменить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и провести досрочные выборы. По информации Times of Israel, демонстрацию, ставшую крупнейшей антиправительственной акцией протеста с 7 октября 2023 года, организовало движение People’s Protest Haifa.

Издание Axios 8 января написало о том, что власти Израиля могут разрешить палестинцам вернуться на север сектора Газа, если такой пункт включат в новую сделку с радикальным движением ХАМАС по освобождению израильских заложников. По данным источников, с которыми побеседовали журналисты, чиновники еврейского государства хотят обсудить указанный вопрос с госсекретарём США Энтони Блинкеном.