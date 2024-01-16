Москва, 16 января, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедший форум в Давосе. Дипломат сделала вывод, что понимание в мире того, что на Украине нельзя добиться урегулирования конфликта без России, растёт, а встречи в «копенгагенском формате» бессмысленны и вредны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла», — цитируют Захарову на сайте МИД.

По её словам, на Украине нельзя добиться всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского», в основе которой заложены оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций.

«Киевский режим не скрывает, что требует отвода войск для того, чтобы устроить геноцид русского населения. Те, кто разделяют это требование, поддерживают преступные этнические чистки», — пояснила представитель МИД, добавив, что «формула мира» априори нежизнеспособна, поскольку основана на абсурдной и неприемлемой «формуле Зеленского», который сам установил запрет на ведение мирных переговоров с Россией.

Мария Захарова также считает, что мирное урегулирование для Украины возможно только через путь к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу — при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на её территории. Но эти вопросы, по заключению дипломата, не входят ни в «формулу Зеленского», ни в повестку встреч «копенгагенского формата».

Как сообщало ИА Регнум, четвёртая встреча по Украине в «копенгагенском формате» оказалась провальной для Киева и «его западных хозяев», заявила Мария Захарова.

Так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

14 января в швейцарском Давосе прошла очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Россию для участия в мероприятии не приглашали. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что без включения РФ в дискуссию соглашений о мирном урегулировании достичь не удастся.