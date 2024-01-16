Нижний Новгород, 16 января, 2024, 23:10 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» 16 января состоялся очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между командами «Торпедо» и «Металлург». Победу в результативном матче одержали хозяева льда со счётом 7:4.

Первый период прошёл без забитых шайб, зато во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб, тем самым установив новый рекорд КХЛ по числу голов за период.

В итоге «Торпедо» набрало 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Запада, магнитогорский «Металлург» с 74 очками продолжает лидерство на Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, российский хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, провёл первый матч в декабре за московский «Спартак» после возвращения в клуб.

Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии со счётом 5:3 в матче второго тура Кубка Первого канала по хоккею. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Турнир четырёх сборных ежегодно проходит в России с 1996 года. Ранее в соревнованиях участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии.