Москва, 16 января, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Бесконтактная оплата топлива стала доступна на всех АЗС «Роснефти» в Бурятии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству нефтяной компании с сервисом «Яндекс. Заправки».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» расширяет географию бесконтактной оплаты на своих АЗС

Теперь, чтобы заправить машину, не надо идти в кассу.

В мобильном устройстве пользователь выбирает номер колонки, топливо, его объём, а затем расплачивается так же дистанционно со своего мобильного телефона.

С помощью сервиса можно узнать о видах и стоимости топлива на каждой АЗС и построить маршрут до ближайшей заправки. Для этого «Яндекс. Заправки» интегрированы в «Яндекс. Карты» и «Навигатор», а также доступны в отдельном приложении.