Давос, Швейцария, 16 января, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Конфликт на Украине превращается в «войну на истощение», поэтому следует уделять больше внимания необходимому количеству боеприпасов и запчастей, заявил 16 января Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Давосе агентству Bloomberg.

«Этот конфликт сейчас становится войной на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развёртывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», — сказал он.

Также на полях Всемирного экономического форума в Давосе Столтенберг заявил, что НАТО является региональным объединением и не будет расширяться за счёт азиатских стран.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в статье газеты Financial Times говорилось, что на фоне неудач контрнаступления ВСУ в Вашингтоне рассматривают вариант войны на истощение. США призвали Украину в полной мере задействовать силы на южном направлении, однако Киев направил свои лучшие подразделения на восточное направление.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал мирный саммит по Украине в Швейцарии без участия российских представителей очередной тратой времени, он не приведёт к конкретным результатам. Россия должна быть включена в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку другой альтернативы нет, напомнил политик слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса. Такая точка зрения далеко не единственная, подчеркнул глава ЛДПР.

Всё больше стран Глобального Юга и Востока открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможного урегулирования украинского конфликта не имеет смысла. В связи с этим четвёртая встреча по Украине в «копенгагенском формате» оказалась провальной для Киева и «его западных хозяев», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.