Москва, 16 января, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина после встречи с представителями муниципального сообщества «за кадром» спросили о главах муниципальных образований, принимающих участие в спецоперации на Украине, сообщила журналистам сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы очень хотели и попросили у Владимира Владимировича за тех наших глав, которые сейчас воюют. У нас муниципальное сообщество в целом, больше трёх тысяч ушли воевать, и среди них есть и женщины, и дети глав. Сказали Владимиру Владимировичу, что это как раз те люди, которые просили нас тоже передать ему слова благодарности», — сообщила Гусева «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент провёл встречу с главами муниципальных образований, на которой призвал укреплять кадровый потенциал муниципалитетов участниками СВО. Он отметил, что эти люди смотрят на жизнь правильным образом и их нужно привлекать к работе.

По словам президента, участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества и государства. У них совсем иные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», подчеркнул глава государства.

Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность всем, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой. Он подчеркнул, что это важнейшая общенациональная задача, которая имеет огромное нравственное значение.