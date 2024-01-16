Москва, 16 января, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Внедрение компенсаций пассажирам в случаях «овербукинга», когда билетов продаётся больше, чем мест в самолёте, необходимо регулировать законодательно, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, слова которого приводятся в Telegram-канале союза.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещён, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний», — сказал Горин.

По его словам, необходимо, чтобы были чёткие, понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто по согласию сторон в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им «живые» деньги, отметил Горин.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в свою очередь заявил, что сейчас в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелёта, и без достойной компенсации.

«Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но лишь половина из них выигрывает такие дела, а половина — нет, хотя люди тратят на это время и ресурсы. Никаких гарантий в законе на компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, сейчас нет», — указал он.

Как передавало ИА Регнум, российские авиакомпании по результатам 2023 года перевезли свыше 103 млн пассажиров, отмечал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев в свою очередь уточнял, что в 2022 году в России было перевезено 95,2 млн пассажиров.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии 14 декабря, заявил, что российские авиапроизводители долгое время продолжали излишне крупные закупки самолётов зарубежных компаний. По мнению главы государства, за это время можно было вложить больше сил в развитие рынка отечественной техники. В то же время глава государства заверил, что без авиаперевозок граждане России не останутся.