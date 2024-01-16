Москва, 16 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Нерешённых вопросов в РФ ещё много и над ними нужно работать, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Так глава государства прокомментировал одно из обращений на экране прямой линии, в котором автор сообщал об отказе голосовать за него на предстоящих выборах.

«Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны, слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким — небольшое, но в заключении было написано: «Не буду за вас голосовать». Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешённых проблем у нас гораздо больше, чем решённых», — рассказал Путин.

Президент сакцентировал внимание глав регионов на том, что работы предстоит ещё много.

«Нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы ещё не решили», — пояснил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, президент сообщил о намерении всё большего числа россиян вернуться на Родину. Владимир Путин объяснил такое желание проблемами, с которыми жители нашей страны сталкиваются на Западе, где люди живут нетрадиционными ценностями и это препятствует растить и воспитывать там детей.