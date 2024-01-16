Москва, 16 января, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошёл первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России».

Гавриил Григоров /POOL / РИА Новости

Форум был организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению президента Владимира Путина. Участие в нём приняли более 7500 глав муниципальных образований, а также эксперты и представители общественных организаций.

Панельную дискуссию мероприятия посвятили теме «Служение — ключевая ценность муниципальной службы». Также в центре внимания участников форума была тема поиска квалифицированных кадров для муниципальной службы.

«Я вижу ценность служения, когда это приносит очевидную пользу для других людей. В такой системе человек, готовый служить не ради себя или своей выгоды, чувствует себя частью чего-то большого. Хотя мы привыкли разделять власть и людей, настоящее служение — это люди, которые нашли в себе решительность взять ответственность за благополучие других», — отметил в своём выступлении член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин в свою очередь отметил, что муниципальные власти призваны «быть опорой и надеждой» для жителей, взвалить на свои плечи огромный груз и самоотверженно нести его, совершая таким образом подвиг.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин 16 января приехал на церемонию вручения премии «Служение», которая проходит в рамках Всероссийского муниципального форума. Во вступительном слове глава государства отметил, что в самом названии форума заложен глубокий смысл, а именно — любовь к малой Родине, которая сама по себе очень личное и тёплое чувство, обладающее созидательной силой общенационального значения.

Глава государства также заявил, что муниципалитеты должны участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в том числе в работе на площадке Госсовета. Также Владимир Путин призвал слышать голос представителей местного самоуправления при принятии решений и масштабировать успешные муниципальные практики на всю страну.