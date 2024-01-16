Москва, 16 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Власти РФ направили порядка 1 трлн 77 млрд рублей в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов.

Президент подтвердил слова главы города Алчевска Луганской Народной Республики Альберта Апшева о том, что новые регионы активно работают.

Он отметил также ритмичную работу всей экономической сферы страны: рост валового внутреннего продукта, работу финансовой и банковской систем.

«Это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 трлн рублей — 1 трлн 77 млрд. Это большие деньги», — сказал Путин.

Как ранее передавало ИА Регнум, 5 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на финансирование социально-экономического развития региона предусмотрено 124 млрд рублей. Он уточнил, что самая большая статья расходов — на социальную поддержку людей (42,5 млрд рублей). Среди приоритетных направлений — развитие ТЭК и газовой сферы, транспорта и дорожной инфраструктуры, образования, агропромышленного комплекса, добавил он.