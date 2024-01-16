Киев, 16 января, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В ходе украинского телемарафона в прямом эфире вышел сюжет, в котором была продемонстрирована карта с Крымом в составе России, сообщило 16 января украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, кадр с российским Крымом появился в сюжете, посвящённом авариям на теплотрассах.

Украинский телемарафон — информационная программа, которая появилась на Украине в феврале 2022 года после начала российской спецоперации. Трансляция программы ведётся круглосуточно.

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Как передавало ИА Регнум, киевский политолог Дмитрий Корнейчук ранее заявил о резкой смене политики начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова. Эксперт отметил, что Буданов больше не говорит о захвате Крыма.

По его словам, таким образом общественность готовят к заморозке украинского конфликта, объясняя при этом, что Украина может не выдержать длительного противостояния из-за масштабного превосходства России.

В том же эфире политолог заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов признать необходимость перемирия с Россией, но ещё не может этого сделать.