Красноярск, 16 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Автомобильный блогер Борода (настоящее имя Андрей Шипило — Прим. ред.) мог скончаться из-за оторвавшегося тромба. Об этом заявила его супруга Дарья.

Кадриз видео «Siberian Beard»

«Предположительно, сердце, тромб. Про прощание будет известно завтра», — цитирует её слова «Газета.Ru».

Читинский блогер Максим Жлуктов рассказал изданию, что год назад приезжал в гости к Шипило в Красноярск. Жлуктов пояснил, что дружил с автоблогером с момента создания канала.

«Связь была последняя в том году, приезжал в гости в Красноярск, он меня встретил из аэропорта, вечером в кафе посидели с друзьями. Дружим давно, как начали вести свои каналы на YouTube. Встречались у него в Красноярске, у меня в Чите, ездили на блогер-шоу в Питер. Хороший веселый парень, снимал крутые ролики. У нас похожий контент», — пояснил Максим Жлуктов.

О смерти Андрея Шипило стало известно сегодня, 16 января. СМИ сообщают, что тело блогера нашли около 11 утра у него дома.