Париж, 16 января, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Военные украинской армии пожаловались на возрастающее давление со стороны ВС России под Купянском, а также на ослабление внимания к Украине со стороны Запада. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с изданием военный ВСУ с позывным Промин заявил, что российские войска проводят наступательные операции под Купянском «со всех сторон».

«Они идут волнами, и каждая новая волна больше предыдущей», — передаёт слова бойца ВСУ издание.

Военный посетовал на то, что, помимо стран Запада, о боевых действиях начали забывать сами украинцы.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на купянском направлении до 160 военных ВСУ, а также три танка, два из которых — Leopard-2.

В конце декабря прошлого года стало известно, что украинские аналитики заявили, что подразделения ВСУ, находящиеся в зоне СВО на участке фронта между Работино и Вербовым в Запорожской области, оказались в критическом положении. Тогда отмечалось, что российская армия активно наступает в районе Вербового и добивается успехов.

Кроме того, 29 декабря сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times написал, что ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. В статье отмечалось, что украинская армия терпит поражения на поле боя, а неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения. При этом украинских бойцов оттесняют на запад, и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.

Как сообщил обозреватель, в США видят, что украинская армия едва держится и в скором времени потребуется какое-то урегулирование путем переговоров с Москвой.