Луганск, 16 января, 2024, 19:24 — ИА Регнум. В список доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина вошла глава регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Ерёменко. Об этом 16 января сообщил ЛуганскИнформЦентр.

Александр Река/ТАСС Анна Ерёменко

«В нашем регионе более 1,5 тысяч общественных наблюдателей будут работать в избирательной кампании. В день голосования я, как доверенное лицо, и мои коллеги смогут так же принять участие в качестве общественных наблюдателей. Уверена, что выборы пройдут законно и прозрачно», — сказала Ерёменко.

Она добавила, что уровень доверия к Путину высок во всех районах ЛНР и жители республики высоко оценили исторически важные решения, которые были приняты для Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, 12 января в избирательном штабе Путина сообщили, что в поддержку самовыдвижения действующего главы государства собрано уже более 1,8 млн подписей. В центральный штаб доставили первые партии документов из всех 89 регионов России.

Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах главы государства в России с 15 по 17 марта состоится впервые. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Выборы пройдут и в новых регионах: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. По данным опроса ВЦИОМ, Путину доверяют более 78% россиян. Общее число доверенных лиц президента может составить до 600 человек.