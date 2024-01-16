Москва, 16 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются сегодня в некоторых странах Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

Артур Лебедев/ РИА Новости

«Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, ещё что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», — пояснил глава государства.

Из-за этого многие из тех, кто когда-то уехал по разным соображениям, возвращаются или думают вернуться в Россию, отметил Путин.

«Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», — добавил президент и заверил, что Россия сделает всё, чтобы эти ценности сохранить.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860244" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Владимир Путин отметил, что сейчас всё больше россиян, уехавших из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно.

«Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше желающих вернуться на Родину из тех, кто уехал», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин предостерёг западные страны от попыток навязать России свою демократию. Президент сказал, что у тех, кто делает это из-за бугра, ничего не получится.