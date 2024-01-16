Путин заявил о росте желающих вернуться в Россию из-за ценностей Запада
Москва, 16 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются сегодня в некоторых странах Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.
«Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, ещё что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», — пояснил глава государства.
Из-за этого многие из тех, кто когда-то уехал по разным соображениям, возвращаются или думают вернуться в Россию, отметил Путин.
«Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», — добавил президент и заверил, что Россия сделает всё, чтобы эти ценности сохранить.
Владимир Путин отметил, что сейчас всё больше россиян, уехавших из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно.
«Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше желающих вернуться на Родину из тех, кто уехал», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин предостерёг западные страны от попыток навязать России свою демократию. Президент сказал, что у тех, кто делает это из-за бугра, ничего не получится.