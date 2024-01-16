Москва, 16 января, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Жителям Украины закомпостировали мозги, на их «самостийность» никто никогда не покушался, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают. Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На неё никто не покушался никогда. Да и вообще это не понятно, что такое», — сказал он.

Президент обратил внимание, что на Украине на пьедестал почёта выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. По мнению Путина, такие люди по определению не могут победить.

Также он отметил, что тот, кто пытается предать традиции своего народа, заранее проиграл.

«И предатели никогда в долгую не побеждают. Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет», — указал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, на совещании с главами муниципальных образований Владимир Путин указал, что украинской государственности может быть нанесён невосполнимый удар, ответственность за это будет лежать на нынешних киевских властях.

Власти Украины сами отказались от переговоров с Россией, проявив тем самым несамостоятельность и некомпетентность, сказал президент, напомнив, что ранее один из представителей переговорной группы Украины в Стамбуле Давид Арахамия публично заявил, что решение о выходе из переговорного процесса было принято после соответствующего призыва занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Ну придурки, нет?», — сказал президент.

Представители Украины также сами подтвердили, что если бы они пошли на условия России, то военный конфликт кончился бы ещё полтора года назад, отметил Владимир Путин.