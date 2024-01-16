Москва, 16 января, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит Тулу в ближайшее время для проведения совещания по развитию оборонной отрасли. Об этом российский лидер сообщил на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ 16 января.

Сергей Мамонтов /РИА Новости

«Что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников. У нас там скоро будут мероприятия, связанные с развитием оборонки. Так что, надеюсь, удастся побывать там, в Туле», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в ходе разговора после церемонии вручения наград «Золотые Звёзды» 8 декабря президент заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.