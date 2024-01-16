Москва, 16 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Украинской государственности может быть нанесён невосполнимый удар, ответственность за это будет лежать на нынешних киевских властях. Об этом 16 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

Стрингер / РИА Новости

«Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооружённых сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, с начала июня по ноябрь 2023 года украинская армия пыталась вести наступательные действия на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Были задействованы бригады, подготовленные НАТО и вооружённые зарубежной техникой.

Путин 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в провале ВСУ украинских политиков. По его словам, контрнаступление оказалось неудачным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее.