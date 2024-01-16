Вашингтон, 16 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Украинские военные могут восстать против главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 16 января заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Единственный вопрос заключается в том, убьют ли военные Зеленского в результате переворота или ему удастся сбежать и найти убежище в Швейцарии или Италии», — сказал Джонсон.

По его словам, Зеленский начинает терять политическую поддержку внутри своей страны. При этом Вашингтону всё равно, что будет с ним в будущем.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.

Экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский довёл Украину до такого состояния, что жители могут поднять восстание против него. По его мнению, у главы киевского режима есть возможность изменить ситуацию, если он отменит военное положение, в противном случае всё может закончиться плохо для него и окружения.