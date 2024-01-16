Путин с отсылкой к анекдоту рассказал о ситуации с продовольствием в РФ
Москва, 16 января, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Продовольственная безопасность России обеспечена полностью. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 января на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.
Он подчеркнул, что по основным видам продуктов питания ситуация стабильная. Сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития.
«Мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность», — сказал глава государства.
Путин напомнил анекдот о сыре с плесенью и сосисках, который ему рассказали накануне.
«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски высшего качества», — сказал президент.
Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что искреннее желание обеспечить развитие и процветание своему городу или посёлку запускает процесс преображения и укрепления всей страны. По его словам, любовь к малой родине — это чувство с громадной созидательной силой. Преображение и укрепление, движение России вперёд, её позиция в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест, добавил он.