Киев, 16 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Перевозчики в Польше разблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Корчова-Краковец» с Украиной, сообщает 16 января украинская таможенная служба в Telegram-канале.

TASS/Dominika Zarzycka/SOPA Images via ZUMA Press Wire

«Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска «Корчова-Краковец», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в сторону Украины в очереди скопилось около 300 грузовиков. При этом оформление и пропуск через границу легковых автомобилей и автобусов осуществляется в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.

Накануне, 15 января, правительство Польши подписало соглашение из семи пунктов с перевозчиками, убедив их прекратить блокаду на трёх погранпереходах с Украиной до 1 марта.