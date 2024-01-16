Москва, 16 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Укрепление кадрового потенциала муниципалитетов — очень важное направление, заявил 16 января президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

Кадр из видео

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это всё-таки, знаете, люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях», — сказал президент.

Он отметил, что эти люди смотрят на жизнь иначе, имеют другие приоритеты и ценности. Их должны привлекать, если у вернувшихся есть склонность к работе в муниципалитетах, добавил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860222" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, открывая совещание, президент отметил, что работа на местных уровнях самая сложная, так как муниципалитетам приходится напрямую взаимодействовать с людьми, решать их вопросы. Он заявил, что муниципалитеты должны активнее участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в работе таких площадок, как Госсовет.

Также российский лидер рассказал, с чего начинается укрепление и преображение России. По его словам, любовь к малой родине — это очень личное и тёплое чувство, обладающее вместе с тем громадной созидательной силой. Преображение и укрепление России, её уверенное движение вперёд, её позиция в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест.