Москва, 16 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, который был осуждён по делу о вымогательстве биткойнов на 1 млн долларов у бывшего главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близких погибшего.

«Колбов пошёл добровольцем на СВО и погиб. Завтра состоятся похороны», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2019 года стало известно о задержании в Москве Алексея Колбова и сотрудника ФСБ Сергея Белоусова по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей с семьи Эраста Галумова, экс-гендиректора издательства «Известия». По данным следствия, фигуранты вымогали $1 млн в биткойнах у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания.

Второй западный окружной военный суд в феврале 2021 года приговорил Колбова и Белоусова к 12 и 9 годам колонии соответственно.