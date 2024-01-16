Москва, 16 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня прошлого года в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 16 января. Информация об этом появилась на электронной площадке биржи.

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно данным Московской биржи, курс российской валюты колебался в районе отметки 95 рублей за 1 евро в течение дня. Накануне, 15 января, европейская валюта стоила на торгах 96 рублей 14 копеек.

Как сообщало ИА Регнум 8 января, аналитик спрогнозировал укрепление рубля после окончания новогодних праздников. Это связано с тем, что торги оживились вместе с возвращением на рынок экспортёров, а Центробанк начал продавать валюту. Кроме того, позитивно на рынок и курс рубля повлиял внедрённый в начале 2024 года запрет на арест активов, которые находятся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Это касается вложенных средств в российские ценные бумаги.