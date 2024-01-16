Москва, 16 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Продовольственная безопасность в России полностью обеспечивается, а отрасль сельского хозяйства демонстрирует уверенные темпы развития, заявил 16 января президент Владимир Путин.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов всё стабильно», — сказал президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что продовольственная безопасность России обеспечена. При этом в сфере АПК ещё «есть над чем работать», отметил президент.

Тогда же президент сказал, что урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5–6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году. Глава государства поблагодарил аграриев и руководителей отрасли за их труд.

В ноябре 2023 года Владимир Путин отмечал, что в России очень хороший урожай пшеницы и по итогам года страна удержит первое место в мире по её экспорту. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн, добавил президент.

Также в ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг, но потерпел неудачу. Патрушев отметил, что Россия, несмотря на санкции, смогла обеспечить военную, экономическую и продовольственную безопасность.