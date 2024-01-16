Москва, 16 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — сказал российский лидер.

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Вместе с тем Путин на мероприятии по вручению премии «Служение» выразил благодарность всем, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой. По его словам, это важнейшая общенациональная задача, которая имеет огромное нравственное значение.

20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

После этого стало известно, что участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление. По словам зампреда комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольги Занко, подобные вечеринки во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы.

В беседе с ИА Регнум Занко назвала очень хорошим и показательным то, что российское общество не «проглотило» такое аморальное поведение, не осталось к нему равнодушным и отреагировало.